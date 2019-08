Russische tienerzussen vermoordden vader: nu pleiten meer dan 350.000 personen voor hun vrijlating SVM AW

23 augustus 2019

12u50

Bron: BBC News 0 Juli 2018: drie Russische tienermeisjes steken hun vader op brutale wijze dood in zijn slaap. Meer dan een jaar later zijn de drie zusjes uitgegroeid tot het populairste onderwerp van debat in Rusland. Waarom? Het trio werd voor de moord jarenlang mishandeld, vernederd en verkracht door de man. Bijna 350.000 personen vinden dat voldoende reden om de meisjes vrij te laten.

De politieagenten die het onderzoek leiden, bevestigden inmiddels dat de drie meisjes - Angelina, Maria en Krestina - mishandeld werden door hun vader, een maffiosi in Moskou. Toch werden de meisjes beschuldigd van moord. Kristina en Angelina Khachaturyan riskeren celstraffen van acht tot twintig jaar. Maria, de jongste zus, hoeft niets meer te vrezen omdat ze “de impact van haar daden niet kon inschatten”.



Onrechtvaardig vinden talrijke Russen dat: meer dan 350.000 personen ondertekenden een petitie die pleit voor de vrijlating van de meisjes.

“Pepperspray om hen wakker te maken”

Uit het rapport blijkt alvast dat de vader, Mikhail Khachaturyan, zich als een vreselijke tiran gedroeg. Zo moesten ze zich bijvoorbeeld geregeld voor zijn neus uitkleden en hem helpen bevredigen. “Hij zei dat hij last had van zijn prostaat en zo kon hij misschien genezen.”



Een van de dochters kreeg ook te horen dat zij de plek van haar moeder moest innemen. “Ik ga met je trouwen en je zult mijn baby baren”, klonk het uit zijn mond.



Op een van de foto’s is te zien hoe bloed van het gezicht van Angelina stroomt. “Hij kickte erop om hen te vernederen. Om hen wakker te maken, spoot hij bijvoorbeeld pepperspray in hun gezicht. Met het jagersmes had hij eerder ook al Maria en de moeder van de meisjes verwond.” Ironisch genoeg werden net die wapens ingezet om hem de jarenlange lijdensweg betaald te zetten.



Moord of wettelijke zelfverdediging?

Nadat het trio jarenlang mishandeld, vernederd en verkracht werd door de maffiabaas, vonden de zussen vorig jaar de moed om terug te slaan. De oudste spoot pepperspray in zijn gezicht, de middelste sloeg hem op het hoofd met een hamer en de jongste stak een jagersmes recht in zijn hart. In totaal had de man dertig steekwonden.



De meisjes waren op het moment van de dodelijke vergelding 17, 18 en 19 jaar. Uit het onderzoek bleek echter al snel dat zij in deze zaak zélf slachtoffer waren. Tal van experts oordeelden dat veroordelingen in dit geval geen zin hadden. Een rechter liet hen daarop vrij.

Huiselijk geweld

Nu er plots toch een moordproces komt, staan advocaten en mensenrechtenactivisten in Rusland op hun achterste poten. “Niemand stelt in vraag dat het leven van die meisjes in gevaar was. Maar wie zich verdedigt, belandt in Rusland bijna altijd op het beklaagdenbankje”, oordeelt een van hun advocaten. Samen met twee andere collega’s heeft hij beroep aangetekend tegen de beslissing.

In Rusland zijn er geen wetten die slachtoffers van huiselijk geweld beschermen. Daarom behandelt de Russische politie zulke klachten meestal als een ‘familiedispuut’, wat betekent dat het binnen de familie opgelost moet worden. Hetzelfde gebeurde bij het gezin Khachaturyan. De moeder van de drie meisjes alsook de buren van het gezin, klopten al eens aan bij de politie maar daar werden ze gewoon naar huis gestuurd. De moeder was tijdens de moord trouwens niet aanwezig. Zij had Mikhail Khachaturyan verlaten waarop hij zijn dochters verbood om contact te hebben met hun moeder.