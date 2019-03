Russische tankcommandante wordt verliefd op Oekraïense spion en loopt over Joost Bosman

07 maart 2019

15u00

Bron: Algemeen Dagblad 0 Het lijkt een klassiek Romeo en Julia-verhaal. Een Russische tankcommandante heeft de rebellen in de Volksrepubliek Donetsk (DNR) verraden en is overgestoken naar Oekraïense kant, om bij haar geliefde te kunnen zijn. Die geliefde is, volgens commandante Svetlana Drjoek zelf, een medewerker van de Oekraïense geheime dienst SBOe, die volgens media in Oekraïne de operatie in het diepste geheim voorbereidde en uitvoerde.

Drjoek zegt dat ze zich in 2014 bij de separatisten in de Oekraïense Donbass voegde, toen de oorlog in Oost-Oekraïne losbarstte na de vlucht van de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj. Ze schopte het zelfs tot senior officier van het Vostok-bataljon van Aleksandr Chodakovski, een krijgsheer in Donetsk, die wereldwijd bekendheid verwierf doordat hij vlak na het neerhalen van MH17 erkende dat de rebellen een BUK-raket hadden.

De SBOe stelt dat Drjoeks desertie waardevolle informatie kan opleveren over de ‘Russische agressie’ in Oekraïne, en over de leidende rol van Russische officieren in het organiseren van ‘terroristische acties’ in de Donbass-regio.

