Russische steun voor Trump op Twitter begon kort nadat hij kandidatuur aankondigde Redactie

14u51

Bron: The Wall Street Journal, The Hill 0 AFP Amerikaans president Donald Trump. Kort nadat Donald Trump in juni 2015 bekendmaakte dat hij een gooi zou doen naar het Witte Huis, kon hij al rekenen op Russische steun op Twitter. Dat blijkt uit een nieuwe analyse door The Wall Street Journal

Een beoordeling door de Amerikaanse inlichtingendiensten had eerder uitgewezen dat de eerste aan Rusland gelinkte accounts hun steun aan de huidige president uitdrukten in december van dat jaar. Volgens The Wall Street Journal gebeurde dat al een half jaar eerder.

De Amerikaanse krant bekeek 159.000 verwijderde tweets van accounts die door het Internet Research Agency beheerd werden. Dat agentschap, dat door het Kremlin gefinancierd wordt, creëert onder andere via valse Twitter-accounts content met als doel de VS te destabiliseren.

Hoorzitting

De krant vond niet alleen steunberichten voor Donald Trump, maar ook aanvallen op Hillary Clinton. "#Trump omdat het tijd is voor Barack Obama en Hillary Clinton om stilletjes in de nacht te verdwijnen", schreef @TamaFlan in augustus.

Vertegenwoordigers van Facebook, Twitter en Google werd vorige week het vuur aan de schenen gelegd tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse senaat. Ze moesten er meer uitleg geven over hun aanpak van vals nieuws vanuit Rusland dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen sterk zou hebben beïnvloed.

In de twee jaar voor de verkiezingen bereikten Russische posts 126 miljoen Facebookgebruikers; Twitter publiceerde meer dan 131.000 tweets van deze valse accounts. En meer dan duizend video's van Russische vertegenwoordigers werden opgeladen op YouTube.

De bedrijven getuigden echter dat dit maar een zeer klein deel is van het totale aantal geposte berichten over de verkiezingen.