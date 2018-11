Russische staatszender toont beelden van Oekraïense ‘krijgsgevangenen’ LH

27 november 2018

17u01

Bron: BBC 1 De Russische staatszender Russia 24 heeft beelden vrijgegeven van Oekraïense krijgsgevangen die vastgehouden worden sinds het conflict in de Straat van Kertsj. Zondag werden drie Oekraïense marineschepen in beslag genomen en meer dan twintig matrozen gevangen.

Een van de gevangen mannen, Volodymyr Lisovyi, zei dat hij op de hoogte was van de “provocerende aard” van de Oekraïense actie. Hij gaf toe dat hij commandant was van marine-eenheid en voegde eraan toe dat hij zowel kleine wapens als machinegeweren mee aan boord had.

Andriy Drach zei voor de camera dat hij mee was met de kanonneerboot Nikopol met het bevel om van Odessa naar Marioepol te varen. “We werden door de Russische grenspatrouille gewaarschuwd dat we de Russische wet aan het schenden waren, ze hebben ons herhaaldelijk gevraagd om de Russische territoriale wateren te verlaten", voegde hij eraan toe. Serhiy Tsybizov, een derde gevangen Oekraïner, zei dat hij zich ook op de Nikopol bevond.

Het hoofd van de Oekraïense marine, Ihor Voronchenko, legde aan de Oekraïense televisie uit dat de drie mannen onder dwang valse verklaringen hadden afgelegd. “Ik ken deze matrozen uit Nikopol, ze zijn altijd eerlijk geweest in hun werk en wat ze nu zeggen, is niet waar.”

Ondertussen beval een rechtbank op de Krim dat een van de 23 of 24 Oekraïners die zondag werden gevangen, voor twee maanden zal worden vastgehouden. Hij wordt beschuldigd van het illegaal binnendringen van Russische wateren. De anderen zullen vermoedelijk later worden voorgeleid.

Drie schepen in beslag genomen

Rusland blokkeerde zondag drie Oekraïense marineschepen die via de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov probeerden te varen, van Odessa aan de Zwarte Zee naar Marioepol. Rusland beschuldigde de Oekraïense schepen ervan dat ze illegaal de Russische territoriale wateren waren binnengedrongen. Volgens Oekraïne opende Rusland het vuur op de schepen en raakten daarbij enkele bemanningsleden gewond.

De Europese Unie, de Verenigde Staten en de NAVO riepen Rusland op om de Oekraïense matrozen en hun vaartuigen onmiddellijk opnieuw vrij te geven. Ondertussen heeft ook VN-secretaris-generaal António Guterres Oekraïne en Rusland opgeroepen tot kalmte. Eerder op de dag deed Duits bondskanselier Angela Merkel een gelijkaardige oproep.