Russische staatstelevisie somt Amerikaanse doelwitten op “voor geval dat Kremlin nucleaire aanval zou plannen” LH

25 februari 2019

17u09

Bron: The Daily Mail, New York Post 0 Enkele dagen nadat president Vladimir Poetin zei dat zijn land klaar is voor een situatie zoals ten tijde van de Cubaanse rakettencrisis (1962), weerklinkt er vanuit Rusland opnieuw straffe taal. De Russische staatstelevisie doet er zelfs nog een schepje bovenop en heeft enkele Amerikaanse doelen opgesomd die Moskou zou beogen in het geval van een nucleaire aanval, waaronder het Pentagon in Washington D.C. (waar het Amerikaanse ministerie van defensie zetelt) en Camp David, het buitenverblijf van de Amerikaanse presidenten.

Vorige week kondigde de Russische president Vladimir Poetin tijdens zijn jaarlijkse beleidsverklaring een nieuwe supersonische langeafstandsraket aan: de Tsirkon. Die kan gelanceerd worden vanaf marineschepen én onderzeeërs, en heeft een reikwijdte van duizend kilometer. Washington kan dus maar beter nadenken voordat het over nieuwe bewapening beslist die Moskou als een bedreiging moet opvatten, gaf de Russische president te verstaan.

Het Kremlin vreest meer bepaald dat de VS raketinstallaties in de richting van Rusland wil doen opschuiven. Washington zegt echter dat het niet onmiddellijk plannen heeft om raketten op middellange afstand in Europa te stationeren, en heeft Poetins waarschuwingen afgedaan als louter propaganda.

Tactiek

Ook Poetin heeft gezegd dat Moskou geen nieuwe wapenwedloop wil, maar toch scherpt hij tegelijk zijn militaire retoriek aan. De Russische president zei een paar dagen geleden dat zijn land klaar is voor een situatie zoals ten tijde van de Cubaanse rakettencrisis, die in 1962 de wereld op de rand van een kernoorlog bracht. Sommige analisten zien de straffe uitspraken als een tactiek om de VS opnieuw te betrekken bij gesprekken over de strategische balans tussen de twee machten.

Sinds gisteravond lijkt het ook de Russische staatstelevisie zich te willen mengen in de propagandastrijd. Dmitry Kiselyov liet in het programma ‘Vesti Nedeli’ een kaart van de VS zien en gaf verschillende doelen aan die Moskou volgens hem zou willen treffen in het geval van een nucleaire oorlog. Die omvatten opvallend genoeg ook twee militaire basissen die niet meer gebruikt worden: Fort Ritchie, een militair opleidingscentrum in Maryland dat in 1998 werd gesloten, en de Amerikaanse luchtmachtbasis McClellan in Californië die in 2001 werd gesloten. Daarnaast werd ook nog de communicatiebasis van Jim Creek, bestemd voor de marine, in de staat Washington aangeduid.

Minder dan vijf minuten

Kiselyov zei dat de Tsirkon-raket de doelen in minder dan vijf minuten zou kunnen raken als hij vanuit Russische onderzeeërs bij Amerikaanse wateren zou worden gelanceerd. “Voorlopig bedreigen we niemand, maar als het moet, zal een dergelijke ontplooiing meteen plaatsvinden”, zei hij.

Moskou kan de Verenigde Staten in radioactieve as veranderen Presentator Dmitry Kiselyov in 2014

Kiselyov is niet aan zijn proefstuk toe wat opruiende taal betreft. In maart 2014 zei de presentator dat Moskou de VS “in radioactieve as kan veranderen”. Kiselyov verklaarde in april 2017 in hetzelfde programma dat Amerikaans president Donald Trump gevaarlijker is dan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un. “Een nucleaire oorlog is slechts een haarbreed verwijderd. Door een confrontatie tussen Donald Trump en Kim Jong-Un kan een oorlog uitbreken. Ze zijn allebei gevaarlijk, maar wie is de gevaarlijkste? Trump is de gevaarlijkste”, zei hij toen.

Gevraagd naar een reactie op de uitspraken van Kiselyov zei het Kremlin dat het zich niet mengt in het redactionele beleid van de staatstelevisie.