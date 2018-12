Russische staatsmedia vergelijken protest gele hesjes met anti-Russische revoluties kg

04 december 2018

13u57

Bron: Belga 0 Meerdere Russische staatsmedia merken sinds zondag een gelijkenis op tussen de gewelddadige betogingen van de "gele hesjes" en de "gekleurde" revoluties in vroegere Sovjetstaten. De pers ziet er de hand van Washington in.

Zo schrijft de officiële krant Rossiïskaja Gazeta dat "verzwakking van Macron en met een beetje geluk zijn ontslag, in het belang van Trump is”. Het dagblad wijst erop dat de Franse president Emmanuel Macron zich allicht niet populair heeft gemaakt bij de Amerikaanse president. Hij heeft zich immers onlangs geprofileerd als leider van de Europese Unie, pleit voor een Europees leger dat onafhankelijk is van de VS en verdedigt actief het nucleair akkoord met Iran waar de VS eerder dit jaar uitstapte.

Steun van VS

Voor de krant is de beweging van de gele hesjes een replica van de revoluties die Georgië en Oekraïne uit de Russische invloedssfeer hebben gehaald. Die revoluties hadden volgens Moskou de steun van de VS of het Westen. Tussen het protest van de "gele hesjes" en die revoluties zijn er vele gelijkenissen, luidt het nog.



De geliefd presentator bij televisiestation Rossiya-1 Dimitri Kisselev zei dat de "aanleiding voor het protest uiteraard disproportioneel" is en "lijkt op de Amerikaanse export van een gekleurde revolutie".

“Geen beïnvloeding”

Het Kremlin zelf zei "geen" Amerikaanse beïnvloeding van de gele hesjesbeweging "te zien". Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov gewaagde van een exclusief interne aangelegenheid. "Voor ons komt het erop aan dat deze rellen geen mensenlevens of gewonden kosten, in het bijzonder Russische burgers".

