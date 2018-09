Russische spionnen op weg naar gifgaslab opgepakt in Nederland ADN

13 september 2018

21u42

Bron: ANP, NRC 3 In de Nederlandse stad Den Haag zijn dit voorjaar twee Russische spionnen opgepakt die op weg waren naar Zwitserland. Dat meldt het NRC vandaag. Reisdoel was het Spiez laboratorium.

Dat labo doet onderzoek naar nucleaire, biologische en chemische wapens. Het onderzocht zowel de gifgasaanvallen van het Assad-regime in Syrië als de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury.

Het duo had, volgens bronnen rond het onderzoek, apparatuur bij zich om in te breken op het computernetwerk van het gifgaslaboratorium. De twee zouden werken voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Het gaat voor de duidelijkheid niet om de twee Russen die verdacht worden van de aanslag in Salisbury en volgens Groot-Brittannië ook lid zijn van de GROe.



De arrestatie was het resultaat van een samenwerking van verschillende inlichtingendiensten in Europa, waaronder de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Dat blijkt uit onderzoek van NRC en de Zwitserse krant Tages-Anzeiger. Aan de zaak werd geen ruchtbaarheid gegeven.