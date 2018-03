Russische spion vergiftigd: "Ofwel terroristische aanval ofwel in scène gezet door Britse autoriteiten" SVM

21 maart 2018

15u06

Bron: Belga 0 De vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal in Engeland was ofwel een terroristische aanval, ofwel in scène gezet door de Britse autoriteiten. Dat zegt een van de topmensen binnen het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Ofwel zijn de Britse autoriteiten niet in staat bescherming te bieden tegen dergelijke terreuraanval, ofwel hebben ze direct of indirect -ik beschuldig niemand- een aanval in scène gezet tegen een Russische burger", aldus Vladimir Erakov. De man liet ook weten dat -als de Britse versie van de feiten klopt- er veel meer slachtoffers gevallen zouden zijn. "Het effect van eender welke giftige militaire substantie valt niet te onderschatten."

Sergej en Joelia Skripal verkeren nog steeds in een kritieke toestand. Ze werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank in een park in Salisbury. Londen gaat ervan uit dat Moskou achter de gifaanval zit en wordt daarin gesteund door landen als Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Ondertussen werden zowel van Britse als van Russische kant diplomatieke sancties getroffen.

