Russische soldaat die 8 collega’s doodschoot: “Ik kon het misbruik niet meer aan” ttr - mvdb

09 januari 2020

13u33 0 UPDATE Een jonge Russische soldaat die acht collega's doodschoot in Siberië, zegt dat hij tot zijn daad kwam nadat ontgroening zijn leven tot een "hel" had gemaakt. Dienstplichtige Ramil Sjamsoetdinov (19) schrijft in een open brief dat hij het misbruik niet meer aankon. Ook vraagt hij de nabestaanden van zijn slachtoffers om vergiffenis.

Sjamsoetdinov opende op 25 oktober het vuur op zijn legerbasis, met doden en gewonden tot gevolg. Zijn advocaten zeggen dat hij is gepest. De jongeman schrijft dat het zijn ambitie was om een beroepsmilitair te worden. "Maar ik had niet gedacht dat ik in zo'n hel terecht zou komen. Ik kon nergens heen met mijn klachten", stelt hij in de handgeschreven tekst.

De autoriteiten stelden destijds dat de moordpartij mogelijk het gevolg was van een "zenuwinzinking". Een van de advocaten van Sjamsoetdinov zegt dat inmiddels een onderzoek is gestart naar ontgroeningspraktijken. Sympathisanten van Sjamsoetdinov, die levenslang kan krijgen, hebben ondertussen een pagina geopend op VKontakte, het grootste sociale netwerk van Rusland.

Benen en genitaliën kwijt

Uit de hand gelopen ontgroeningen zijn een groot probleem in het Russische leger. In 2006 verloor een 19-jarige dienstplichtige zijn genitaliën en beide benen door koudvuur. Hij moest in de bittere kou urenlang op zijn hurken zitten, waarbij hij door dronken ouderen werd geschopt en geslagen. Zijn meerderen gingen vrijuit. Het kwam nooit tot een rechtszaak, wegens gebrek aan bewijs. Het overgrote deel van de wrede ontgroeningspraktijken wordt nooit onderzocht. Dat neemt niet weg dat in de eerste jaren na de eeuwwisseling tientallen rekruten bij ontgroeningen het leven lieten.