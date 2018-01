Russische schoenmaker (37) mogelijk ergste pedofiel ooit: hij maakte meer dan 900 jonge slachtoffers avh

Bron: Daily Mail 7 Twitter . De 37-jarige Rus Viktor Lishavsky wordt beschuldigd van verkrachting en misbruik van meer dan 900 meisjes van 13 jaar en jonger. Overdag was hij schoenmaker, maar ’s nachts veranderde hij in een monster dat jonge meisjes verkrachtte. Als pleegvader in een pleeghuis kon hij jarenlang ongestoord zijn gang gaan.

Lishavsky werd al in juni opgepakt in Komsomolsk in het verre oosten van Rusland. Een pleegkind vertelde aan een leerkracht wat de man met haar had gedaan en die verwittigde de politie. De speurders brengen ondertussen alsmaar meer verontrustende details naar boven.

Lishavsky was vijf jaar lang de wettelijke voogd van vijf schoolkinderen. Hij behandelde de meisjes als zijn persoonlijke harem. Ook de andere minderjarige meisjes in zijn pleeggezin misbruikte hij op regelmatige basis.

De pedofiel wordt beschuldigd van liefst 248 verkrachtingen en nog eens 358 gevallen van seksueel geweld tegen meisjes van 13 jaar of jonger. Daarnaast dreigde hij in elf gevallen zijn slachtoffers te vermoorden als ze zouden praten. En alsof de lijst nog niet lang genoeg is, wordt Lishavsky nog beschuldigd van bijna 300 andere gevallen van misbruik van meisjes tussen 14 en 17 jaar. In totaal staat de teller op 919 misbruikgevallen.

1.500 euro per maand

“Met het geld dat hij van de overheid kreeg als pleegvader, huurde hij een appartement om seks te hebben met zijn pleegdochters”, zo luidt het in het onderzoeksrapport. De man kreeg 300 euro per maand per pleegkind, in totaal dus 1.500 euro.

Inwoners van Komsomolsk reageren geschokt op de onthullingen. Lishavsky werd aanzien als een modelpleegvader en rapporten van de sociale diensten waren telkens positief. “Op geen enkel moment gingen er alarmbellen af”, klinkt het.

