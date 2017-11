Russische robot die kilometer diep kan duiken, zoekt mee naar vermiste duikboot sam

Bron: DPA/AFP/TASS/BELGA 0 AFP Een Russische Antonov 124-100 landt in Argentinië. Rusland heeft speciale apparatuur naar het zuiden van Argentinië gestuurd om de autoriteiten bij te staan in hun zoektocht naar de verdwenen duikboot ARA San Juan.

Het gaat om de onbemande duikrobot Pantera Plus, die tot 1.000 meter diep kan afdalen. Naast het team dat de robot bestuurt, reisden ook experts van de Russische marine mee, onder wie diepzeeduikers en een arts.

In de regio is ook al een miniduikboot van de Amerikaanse marine ingezet, die de oceaan kan afspeuren op een diepte van 600 meter. In totaal nemen talrijke schepen en vliegtuigen uit 13 landen deel aan de zoekoperatie.

AFP Een marineschip neemt deel aan de speurtocht.

Explosie

De boot met 44 bemanningsleden had een laatste radiocontact op 15 november. De Argentijnse marine verklaarde eergisteren dat er kort na dat laatste contact een explosie zou gedetecteerd zijn.

Volgens de marine had de duikboot een zuurstofreserve van zeven dagen. Toch wil ze de hoop nog niet opgeven dat nog overlevenden worden teruggevonden. De zone waarin naar de duikboot gezocht wordt, is meer dan 480.000 vierkante kilometer groot.

Vandaag vond op de marinebasis van Mar del Plata een misviering plaats voor de families van de bemanningsleden.