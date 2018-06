Russische regering verhoogt pensioenleeftijd en belastingen

Redactie

14 juni 2018

16u41

Bron: Belga

2

Op de openingsdag van het wereldkampioenschap voetbal heeft de Russische regering een verhoging van de pensioenleeftijd en de omzetbelasting of de btw aangekondigd. De belasting toegevoegde waarde zal in 2019 van 18 naar 20 procent stijgen, heeft premier Dmitri Medvedev gezegd tijdens een kabinetszitting in Moskou. Minister van Financiën Anton Siloeanov rekent op een jaarlijkse meeropbrengst van 600 miljard roebel (8,15 miljard euro). Dat meldt het persbureau Interfax.