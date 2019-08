Russische rechtbank verplicht Moskou om oppositiekandidaat op stembiljet te zetten KVDS

13 augustus 2019

19u14

Bron: Belga 0 Oppositiekandidaat Sergei Mitrochin moet de mogelijkheid krijgen om in Moskou deel te nemen aan de lokale verkiezingen. Dat heeft een Russische rechtbank beslist, zo melden Russische media.

De kiescommissie heeft verscheidene oppositieleden geweerd van de lijst met kandidaten voor de nieuwe stadsraad in Moskou. Als gevolg van die beslissing hebben de voorbije weken al verschillende protesten plaatsgevonden in de Russische hoofdstad. Meer dan 2.000 manifesten werden opgepakt.

Centrumpartij

Een rechtbank in Moskou heeft nu beslist dat Sergei Mitrochin, van de centrumpartij Jabloko, wel degelijk als kandidaat geregistreerd moet worden. De 56-jarige Mitrochin heeft in het verleden al in het Russische parlement en in de stadsraad gezeteld.





Het protest voor vrije verkiezingen heeft afgelopen weekend nog 60.000 mensen op de been gebracht in Moskou. De politie wordt ervan beschuldigd te hardhandig op te treden tegen de manifestanten, maar volgens het Kremlin waren de tussenkomsten van de ordediensten "absoluut gerechtvaardigd".

