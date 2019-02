Russische rechtbank verlengt aanhouding Amerikaan Paul Whelan op verdenking van spionage bvb

22 februari 2019

15u07

Bron: Belga 0 Een Russische rechtbank heeft vandaag de aanhouding van de Amerikaan Paul Whelan verlengd op verdenking van spionage. Hij zit sinds eind vorig jaar in Moskou vast.

Whelan (48) werd in december in Moskou aangehouden omdat hij documenten met staatsgeheimen in zijn bezit zou hebben gehad. Hij riskeert tot 20 jaar cel.

De rechtbank van het district Lefortovo in Moskou verlengde Whelans voorlopige hechtenis tot 28 mei, zo meldden staatsmedia. De gewezen marinier, die voor de Amerikaanse auto-onderdelenleverancier BorgWarner werkte, heeft naar verluidt ook het Canadese, Britse en Ierse staatsburgerschap.



De familie van Whelan zei dat hij in Rusland was om een huwelijk bij te wonen.

Meer over Paul Whelan

Moskou