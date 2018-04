Russische rechtbank laat berichtenapp Telegram blokkeren in het hele land

13 april 2018

Een rechtbank in Moskou heeft beslist dat de berichtenapp Telegram geblokkeerd moet worden in Rusland. De rechter nam die beslissing omdat Telegram geweigerd had de gesprekken van zijn gebruikers vrij te geven aan de Russische inlichtingendienst FSB.