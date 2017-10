Russische protesten tegen Poetin relatief rustig verlopen aja

19u31

Bron: ANP 0 EPA Demonstranten in Moskou De demonstraties tegen de Russische president Vladimir Poetin en voor eerlijke verkiezingen zaterdag in Moskou en ongeveer tachtig andere Russische steden, zijn zonder grote incidenten verlopen. InMoskou zijn er geen arrestaties verricht. De politie van Sint-Petersburg heeft zaterdagavond wel moeten ingegrijpen.

In Moskou deden er volgens de politie ongeveer een zevenhonderd mensen mee aan de demonstratie. De organisatoren spraken echter van het dubbele aantal.



Uit andere delen van het land komen berichten van in totaal 120 arrestaties. In Sint-Petersburg moest de politie ingrijpen tijdens de betoging. Daar werden minstens tien mensen gearresteerd, meldt het persagentschap Reuters.

AFP Demonstraties in Sint-Petersburg

Oppositieleider Aleksej Navalni

De protesten, die waren verboden door de autoriteiten, werden georganiseerd door aanhangers van de oppositieleider Aleksej Navalni op de dag dat Poetin zijn 65e verjaardag viert. Navalni was zelf niet bij het protest aanwezig omdat hij vorige week is opgepakt. Hij werd afgelopen maandag veroordeeld tot twintig dagen cel vanwege het oproepen tot verboden demonstraties.



Poetin volgde aan het eind van 1999 Boris Jeltsin op als leider van Rusland. Hij is inmiddels in zijn derde ambtstermijn als president. Hij was van 2008 tot 2012 premier.

