Russische priester geschorst na brutaal doopritueel AW

13 augustus 2019

18u20

Bron: Metro, Channel 5 7 Een Russisch-Orthodoxe priester is voor een jaar geschorst nadat er beelden van zijn hardhandige doopritueel zijn opgedoken. Op de beelden – die heel wat negatieve reacties uitlokten - is te zien hoe de priester zonder verpinken het hoofd van een tegenspartelend jongetje meermaals in het doopwater duwt.

Afgelopen weekend, op zondag 11 augustus, werd een eenjarige jongen gedoopt in de Russische stad Gatsjina, zo’n 40 kilometer van de Russische hoofdstad Sint Petersburg. Maar daar had het jongetje zelf niet zoveel zin in, zoals duidelijk te zien is op de videobeelden.



Nadat zijn moeder hem overhandigt aan de Russische priester, die het jongetje onmiddellijk in het doopwater zwiert, begint de peuter tegen te spartelen. Maar hoe harder het jongetje schopt, spartelt en schreeuwt, hoe hardhandiger de priester te werk gaat.

⛪️ Священник едва не убил ребенка во время крещения в Гатчине.

После церемонии на теле ребенка остались ссадины и ушибы.



⚠ Внимание: шокирующие кадры 👇🏻 pic.twitter.com/TPDzZ4v52M Пятый канал Новости(@ 5tv) link

Uiteindelijk legt de priester het kind op zijn rug in het doopvont waarna hij het hoofdje meermaals onder water duwt. De gelovige man probeert het kind zelfs het zwijgen op te leggen door zijn mondje te bedekken met zijn hand. Daarop grijpt de moeder in, althans ze probeert. Want zodra ze de priester benadert, keert hij haar de rug toe met het jonge kind nog steeds in zijn handen.

Schorsing

Onmiddellijk nadat het jongetje driemaal onder water werd gedompeld - zoals de regels van de kerk voorschrijven - en het traumatische doopritueel afgelopen was, diende de vrouw een klacht in. Het bisdom Gatsjina verontschuldigde zich alvast en beloofde dat Vader Foty, de priester die het doopritueel had uitgevoerd, een jaar lang geschorst wordt.

Ook de priester vertelde later zijn kant van het verhaal. In een interview met de staatsgezinde televisiezender Channel 5 zei hij dat de moeder “extreem emotioneel” reageerde op het doopritueel. “Volgens de regels van de kerk is het enkel toegelaten om het doopritueel met weinig water uit te voeren wanneer er sprake is van ernstige ziekte”, voegde hij eraan toe.

Meer over religie en geloof