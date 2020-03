Russische president Poetin stelt referendum over hervorming van grondwet uit JG

25 maart 2020

12u35

Bron: Belga 1 Het Russische referendum over een reeks grondwetswijzigingen wordt uitgesteld uit vrees voor een verdere verspreiding van het coronavirus. Dat heeft de Russische president Vladimir woensdag bekendgemaakt. De grondwetswijzigingen moeten Poetin de mogelijkheid geven om langer aan de macht te blijven.

Het referendum had moeten plaatsvinden op 22 april. Maar Poetin benadrukte woensdag in een tv-toespraak dat het uitstel ‘noodzakelijk’ is wegens de uitbraak van het coronavirus. De Russen krijgen de raad om binnen te blijven.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Russen zich alsnog kunnen uitspreken over de voorgestelde grondwetswijzigingen.

In haar huidige vorm laat de grondwet toe dat een president twee opeenvolgende mandaten bekleedt. Dat betekent dat Poetin het presidentschap binnen vier jaar vaarwel zou moeten zeggen. Maar met de voorgestelde wijzigingen aan de grondwet, zou Poetin zich elke presidentsverkiezing weer verkiesbaar kunnen stellen, waardoor hij in feite tot zijn dood president zou kunnen blijven.

De 67-jarige Poetin is - met een tussendoortje als premier - al toe aan zijn vierde ambtstermijn als president en die duurt nog tot 7 mei 2024. Sinds Jozef Stalin was niemand langer aan de macht dan hij.

De voorgestelde grondwetswijzigingen werden eerder al goedgekeurd door de beide kamers van het Russische parlement (de Doema en de Federatieraad) en door het Grondwettelijk Hof.

