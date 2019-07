Russische president Poetin nog steeds goede maatjes met Italiaanse ex-premier Berlusconi TT

04 juli 2019

10u10

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft nog steeds vriendschappelijke relaties met de vroegere Italiaanse premier Silvio Berlusconi, zo heeft de bewoner van het Kremlin aan de vooravond van zijn bezoek aan Italië aan de Italiaanse krant Corriere della Sera verteld. Poetin beschouwt de mediamagnaat als "een politicus van wereldklasse".

"Ik ben door een ak lang durende vriendschap met Berlusconi verbonden. Silvio is een politicus van wereldklasse, een leider die op het wereldtoneel de belangen van zijn land verdedigt. Zijn oprechte wil om het potentieel tussen onze landen te behouden en te verbeteren, verdient respect. We slagen er niet dikwijls in elkaar te zien, maar als we de kans hebben staat hij zichzelf niet toe over binnenlandse politiek te praten. En ik doe dat ook niet", zei Poetin.

Met betrekking tot de Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, zei de Russische president dat die "actief het herstellen van de volle samenwerking tussen Rusland en Italië steunt". De leider van de rechts-populistische Lega is volgens Poetin ook gewonnen voor het snel wegwerken van de sancties tegen Rusland vanwege de VS en de Europese Unie. "Hierin lopen onze standpunten volslagen gelijk".