Russische president Poetin neemt het op voor Trump in Oekraïne-schandaal KVDS

02 oktober 2019

16u12

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin is zijn Amerikaanse collega Donald Trump te hulp geschoten door te zeggen dat hij “niets compromitterends" ziet in het telefoontje dat die laatste deed met zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelenski. Dat telefoontje ligt aan de basis van de afzettingsprocedure die Trump boven het hoofd hangt.

De Democraten in het Amerikaanse Congres verwijten Trump dat hij in het telefoontje zijn Oekraïense collega heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar Joe Biden, die kans maakt om volgend jaar bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen de Democratische uitdager van Trump te zijn.

Aanwezig

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft intussen ook bevestigd dat hij aanwezig was bij het telefoongesprek van Trump en Zelenski. Pompeo kreeg een formele dagvaarding van drie commissies in het Congres om documenten voor te leggen in het kader van hun onderzoek. “Ik woonde het telefoongesprek bij”, zei Pompeo tijdens een persconferentie in Rome met zijn Italiaanse collega Luidi Di Maio.





De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft dan weer zijn goedkeuring gegeven aan ontmoetingen van een hoge Amerikaanse ambtenaar en de Italiaanse geheime diensten in het kader van de pogingen van de Amerikaanse president Donald Trump om het onderzoek-Mueller naar de Rusland-affaire in diskrediet te brengen. Dat melden verscheidene Italiaanse media. Conte stemde volgens de gezaghebbende krant Corriere della Sera in met twee ontmoetingen tussen de Amerikaanse minister van Justitie William Barr en het hoofd van de Italiaanse inlichtingendiensten, generaal Gennaro Vecchione. (lees hieronder verder)

Zaterdag had de Amerikaanse krant The New York Times al gemeld dat Barr contacten heeft gehad met hoge ambtenaren en geheime diensten in Australië, Groot-Brittannië en Italië. Doel was om elementen samen te brengen die het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller in diskrediet konden brengen naar veronderstelde inmenging van Rusland in de presidentsverkiezingen van 2016 en “collusie” tussen het campagneteam-Trump en Moskou. Het rapport van het team-Mueller zegt daarvan geen bewijzen te hebben gevonden, maar laat Trump ook niet helemaal vrijuit gaan.

Barr

Volgens Italiaanse media is Barr in augustus naar Rome gereisd om elementen te vergaren rond het onderzoek van de speciale aanklager. De Amerikaan zou vrijdag opnieuw naar de Italiaanse hoofdstad zijn getrokken om daar opnieuw generaal Vecchione te ontmoeten, net voor de aankomst dinsdag in Rome van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Volgens plaatselijke media heeft Barr de Italiaanse geheime diensten gevraagd hem maximaal informatie te verschaffen over Josef Mifsud. Dat is een in Rome docerende Maltese universiteitsprofessor van wie de Amerikanen denken dat hij een spion voor de Italianen of de Britten zou zijn. (lees hieronder verder)

Mifsud zou de vroegere campagnedirecteur van Trump, George Papadopoulos, hebben beloofd hem tijdens de verkiezingscampagne van 2016 informatie te geven over Democratische presidentskandidate Hillary Clinton.

De professor werkte voor de Link Campus universiteit in Rome tot in 2017. Toen belandde Papadopoulos in de gevangenis, omdat hij tegen de Amerikaanse binnenlandse inlichtingendienst FBI had gelogen.

Spionnen

Papadopoulos is ervan overtuigd dat Mifsud deel uitmaakte van een groep “spionnen” die gebruikt zijn om Trump in de val te lokken, een standpunt dat het Witte Huis meer en meer schraagt. Vooraleer hij spoorloos verdween, zou Mifsud volgens de Corriere geherbergd zijn geweest in een appartement van een bedrijf dat aan Link Campus is gelinkt tot in mei 2018.

Die universiteit zou banden hebben met de geheime diensten en met de Vijfsterrenbeweging (M5S) die een eersterangsrol speelt in de Italiaanse regeringscoalitie en waartegen Conte aanleunt, aldus Italiaanse media.

Volgens het dagblad La Repubblica heeft Barr generaal Vecchione “gewaarschuwd” dat de banden tussen Link en de M5S, waarvan minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Mairo de leider is, de bilaterale samenwerking kunnen beschadigen.