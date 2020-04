Russische premier besmet met coronavirus KVDS

30 april 2020

20u52

Bron: belga 0 De Russische eerste minister Michail Misjoestin is besmet met het coronavirus. Dat heeft hij donderdag zelf gezegd in een videoconferentie met president Vladimir Poetin. Die werd uitgezonden op de televisie.

"Het is net bekendgemaakt dat mijn testen op het coronavirus positief zijn", zo zei de regeringsleider. Hij heeft vicepremier Andrej Beloesov voorgedragen als waarnemende eerste minister tijdens zijn herstel in afzondering.

Poetin wenste Misjoestin een "spoedig herstel". Het staatshoofd ondertekende ondertussen ook al een decreet om de tijdelijke benoeming van Beloesov te bekrachtigen.

Besmet

De Russische autoriteiten meldden donderdag nog dat in totaal al 106.498 mensen besmet zijn in Rusland. Zij zijn vooral afkomstig van Moskou en de omgeving rond de hoofdstad. De afgelopen 24 uur kwamen er 7.099 nieuwe gevallen bij. Het land telt intussen 1.073 doden door Covid-19.



Misjoestin is niet de eerste regeringsleider die buiten strijd raakt door het coronavirus. Eerder raakte de Britse premier Boris Johnson besmet met Covid-19. Hij verbleef een tijdlang op de dienst intensieve zorgen van een ziekenhuis in Londen.

