Russische politie pakt twee nieuwe verdachten op in onderzoek rond uitgebrand winkelcentrum kg

30 maart 2018

12u11

Bron: Belga 0 De Russische autoriteiten hebben twee nieuwe arrestaties verricht in het kader van het onderzoek naar de brand in een winkelcentrum in Siberië. Daarbij kwamen 64 mensen om het leven, onder wie 41 kinderen. Tijdens het onderzoek zijn nog meer schendingen van de veiligheidsnormen naar boven gekomen.

Het winkelcentrum in Kemerovo is "zonder de juiste autorisatie" gebouwd, aldus de Russische onderzoekscommissie. Daarom werden twee spilfiguren in de constructie en onderhoud van het gebouw opgepakt.

Eén van de twee verdachten is Tanziliya Komkova. Zij is het hoofd van de openbare instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht van de gebouwen in de regio van Kemerovo. Volgens de commissie werd de vrouw opgepakt omdat ze geen maatregelen genomen had om te voorkomen dat het gebouw toch in gebruik werd genomen.

Daarnaast werd Joelia Bogdanova opgepakt, de directrice van het bedrijf dat eigenaar was van het gebouw. Bogdanova zou verschillende keren op de hoogte zijn gebracht dat het gebouw niet voldeed aan de brandveiligheidsnormen, maar heeft nooit actie ondernemen om het probleem te verhelpen, zo blijkt uit het onderzoek.

Eerder werden al vijf mensen opgepakt, onder wie de verantwoordelijke van het winkelcentrum en een bewaker. Ook maakten de speurders al melding van andere ernstige schendingen van de veiligheidsnormen. Onder andere het brandalarm bleek defect te zijn, en de nooduitgangen waren geblokkeerd.