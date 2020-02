Russische politie legt opname stil van videoclip van muziekband Pussy Riot YV

10 februari 2020

13u05

Bron: Belga 1 De Russische politie heeft zondag in Sint-Petersburg de opname van een video door de band Pussy Riot verhinderd. De muziekgroep stelt zich al langer kritisch op tegen het regime van president Poetin. Verder filmen werd verboden door de ordehandhavers. Dat heeft een lid van de band bekendgemaakt op Twitter.

De politie beschuldigt de band van het “illegaal via video promoten van homoseksualiteit”, aldus bandlid Nadejda Tolokonnikova op Twitter. Het openbaar aanprijzen van homoseksualiteit is een misdaad volgens de Russische wetgeving, die in die zin is gewijzigd onder president Vladimir Poetin.

Pussy Riot heeft intussen al een lange traditie van kritiek spuien op Poetin en zijn regering. Tolokonnikova, die al eens een jaar werd opgesloten voor haar kritiek op religie, zei dat de band alsnog wil proberen om de video van de song met de titel “Woede” op te nemen.

Tolokonnikova belandde in 2012 al eens in de cel voor haar optreden in een kathedraal in Moskou, waarbij ze de Heilige Maagd opriep om Poetin in de ban van de kerk te doen.