Russische oppositieleider vliegt nog maar eens in de cel kv

15 mei 2018

18u21

Bron: Belga 2 De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vandaag veroordeeld tot 30 dagen gevangenisstraf omdat hij eerder deze maand een niet-toegelaten demonstratie had georganiseerd. De demonstratie vond plaats twee dagen voor de benoeming van Vladimir Poetin en werd door militairen uiteengedreven.

Navalny "werd schuldig bevonden op grond van artikel 20.2 (het organiseren van niet-toegelaten demonstraties) en veroordeeld tot 30 dagen opsluiting", heeft rechter Dmitri Gordejev na een zitting van ongeveer vijf uur verklaard.

Het proces tegen de oppositieleider begon op 8 mei, maar werd vervolgens met een week uitgesteld.

Navalny (41) organiseerde de voorbije maanden verschillende demonstraties om het Kremlin onder druk te zetten, nadat hij zich geen kandidaat mocht stellen voor de presidentsverkiezingen van 18 maart.

Onder het motto "hij is onze tsaar niet", riep Navalny zijn aanhangers op 5 mei op om massaal op straat te komen. Duizenden mensen demonstreerden in verschillende Russische steden.

Navalny werd opgepakt in Moskou tijdens een manifestatie die bol stond van de schermutselingen tussen zijn aanhangers en Kremlin-supporters. De politie dreef de demonstratie hardhandig uiteen. Navalny had van de stad toelating om te demonstreren in een ander deel van Moskou, op ongeveer 15 minuten wandelen van het Kremlin, maar hij koos toch voor de belangrijkste verkeersader van de stad, die uitkomt op het Kremlin.

De vorige arrestatie van Navalny dateert van eind februari, na een gelijkaardige demonstratie. Hij werd toen niet veroordeeld. In oktober van vorig jaar werd de oppositieleider nog veroordeeld tot 20 dagen gevangenisstraf wegens het oproepen tot niet-toegelaten demonstraties.