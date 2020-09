Russische oppositieleider Navalny zou al op hotelkamer vergiftigd zijn: zo ontdekte zijn team wat er aan de hand was KVDS

17 september 2020

10u34 0 De Russische oppositieleider Aleksei Navalny (44) zou niet op de luchthaven, maar in zijn hotelkamer in de Siberische stad Omsk vergiftigd zijn. Dat meldt zijn team op Instagram.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In een video die online werd gepost vertellen medewerkers van de Kremlin-criticus hoe ze naar eigen zeggen te weten kwamen hoe en waar de vergiftiging precies gebeurde.

Onwel

Navalny werd op 20 augustus onwel op een binnenlandse vlucht van Siberië naar Moskou. Volgens de eerste berichten werd hij vergiftigd toen hij thee dronk op de luchthaven. Klopt niet, zeggen de medewerkers van de politicus.





Een deel van zijn team was immers achtergebleven in de Siberische stad Tomsk om een video af te werken die eerder was opgenomen. Toen ze hoorden dat Navalny een toeval had gekregen op het vliegtuig en bewusteloos was, belden ze een advocaat en trokken ze naar de hotelkamer waaruit Navalny even daarvoor vertrokken was.





Daar begonnen ze alles wat ze zagen vast te leggen op beeld, te beschrijven en in te pakken. Inclusief enkele flesjes water die op de nachtkastjes naast het bed stonden. Hoe dat gebeurde, tonen ze nu in een filmpje op het Instagram-account van Navalny.



Alles werd daarop overgedragen aan artsen in Duitsland, klinkt het. “In Rusland zou de zaak niet worden onderzocht”, zeggen zijn medewerkers.

Twee weken later vond een Duits laboratorium inderdaad sporen van het zenuwgas novichok op een van de flesjes water, zo melden de medewerkers van Navalny. Drie laboratoria bevestigden intussen dat de politicus precies met die substantie werd vergiftigd. “Het gebeurde dus nog voor hij zijn kamer verliet om naar de luchthaven te vertrekken”, klinkt het op Instagram.

Intussen gaat het al iets beter met Navalny. Eerder deze week werd een foto van hem gedeeld op zijn ziekenhuisbed in een Duits ziekenhuis, terwijl hij met de ogen open rechtop zit in bed. “Ik heb gisteren de hele dag zelfstandig geademd”, klonk het.

Navalny liet ook al weten dat hij zijn strijd niet opgeeft door wat er is gebeurd. Hij wil zo snel mogelijk terugkeren naar Rusland om zijn werk daar verder te zetten. Rusland ontkent iets met de vergiftiging te maken te hebben.

Lees ook: Wie vergiftigde Navalny en waarom? Zes scenario’s (+)