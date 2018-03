Russische oppositieleider Navalny verdedigt kernwapenbeleid Poetin: "Nucleaire balans met VS is nodig" IB

08 maart 2018

02u00

Bron: Belga 1 De Russische oppositieleider Alexei Navalny heeft de nucleaire bewapening van zijn land verdedigd. "Rusland heeft de nucleaire balans met de VS nodig. We moeten dat behouden en uitbouwen", zegt hij vandaag in verschillende internationale media. "Misschien klinkt het ouderwets, maar het risico op wederzijdse vernietiging is een garantie op veiligheid wereldwijd."

Navalny wou bij de presidentsverkiezingen van 18 maart aftredend president Vladimir Poetin uitdagen, die recent nog uitpakte met nieuwe kernwapens. Maar omdat Navalny veroordeeld werd tot een voorwaardelijke straf mag hij zich geen kandidaat stellen. De 41-jarige Navalny riep daarom op tot een boycot van de verkiezingen en organiseert betogingen tegen Poetin, die een "presidentschap voor het leven" wil.

Samenwerking met het westen

Rusland moet wel met het westen samenwerken, zei Navalny in het interview. Maar het moet voorbereid zijn zolang staten als Noord-Korea en Pakistan, maar ook de Verenigde Staten, kernwapens hebben. "De VS zijn zeker niet zo'n vreselijke plek als de Kremlinpropaganda ons wil wijsmaken. Maar wie weet wie er allemaal in het Witte Huis zetelt? Vandaag is het Trump, morgen iemand erger."