Russische oppositieleider Navalny uit kunstmatige coma gehaald Redactie

07 september 2020

15u28

Bron: Belga - ANP - Reuters 16 De Russische oppositieleider Aleksej Navalny (44) werd uit zijn kunstmatige coma gehaald. Hij reageert op verbale prikkels en is van de beademingsapparatuur af, meldt het ziekenhuis.



Volgens de Berlijnse Charité-universiteitskliniek waar Navalny (44) wordt behandeld, reageert de man wanneer hij wordt aangesproken. Het ziekenhuis voegt eraan toe dat “langdurige gevolgen van de ernstige vergiftiging niet uitgesloten zijn”. Het blijft te vroeg om conclusies te trekken over zijn toestand, klinkt het.

Vorige week verklaarde de Duitse regering dat er “ondubbelzinnig bewijs” is dat Navalny is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep.

Gif in thee

De belangrijkste tegenstander van Vladimir Poetin werd op 20 augustus onwel op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Volgens berichten zou de thee die hij voorafgaand aan de vlucht dronk vergiftigd zijn. Het toestel maakte hierop een onvoorziene tussenlanding in de stad Omsk waarna hij in bewusteloze toestand naar het ziekenhuis werd gebracht. De artsen ginds verklaarden dat Navalny een stofwisselingskwaal had.

Na aandringen van zijn familie, vrienden en westerse leiders werd de opposant twee dagen later met een ambulancevlucht voor behandeling overgebracht naar Duitsland.

Bondskanselier Angela Merkel heeft Rusland om opheldering gevraagd en sluit sancties niet uit. Moskou verweet Berlijn zondag te oordelen op basis van onvoldoende informatie.