Russische oppositieleider Navalny ontslagen uit Berlijns ziekenhuis: “Volledig herstel mogelijk” KVE

23 september 2020

09u24

Bron: Belga/ANP 0 De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is dinsdag na 32 dagen ontslagen uit het ziekenhuis in Berlijn, waar hij werd verzorgd na zijn vergiftiging. Zijn toestand zou voldoende zijn verbeterd om het ziekenhuis te verlaten. Artsen denken dat een volledig herstel mogelijk is, meldt het Charité-ziekenhuis in een verklaring.

Volgens Charité was de toestand van Navalny voldoende verbeterd om uit het ziekenhuis te worden ontslagen. “Navalny kreeg verzorging in Charité gedurende in totaal 32 dagen, waarvan 24 dagen op intensieve zorgen”, aldus het ziekenhuis in een verklaring op Twitter.

Op basis van de vooruitgang en huidige toestand van Navalny, geloven de behandelende artsen dat een volledig herstel mogelijk is. “Het is echter nog te vroeg om de mogelijke effecten op de lange termijn van zijn zware vergiftiging te bepalen”, klinkt het nog.



Navalny werd op 20 augustus onwel tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis in de Siberische stad Omsk, daarna werd de oppositieleider naar het befaamde hospitaal Charité in de Duitse hoofdstad Berlijn overgebracht. Navalny zou met een zenuwgif van de groep novitsjok vergiftigd zijn, een verboden chemisch wapen.

Lees ook: Hoe Navalny de nachtmerrie van het Kremlin werd (+)