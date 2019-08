Russische oppositieleider Navalny dient klacht in vanuit de cel: “Ik ben vergiftigd” Redactie

01 augustus 2019

20u19 0 De Russische oppositieleider Alexej Navalny heeft een officiële klacht ingediend bij de commissie die zijn zaak onderzoekt. De grootste criticus van president Vladimir Poetin is er nu van overtuigd dat hij vorige week is vergiftigd. Wie er achter zou zitten zegt Navalny’s advocaat Vadim Kobzev niet.

De advocaat heeft het onderzoeksteam gevraagd een forensisch onderzoek te doen om het gebruikte gif te identificeren. Ook wil hij dat de videobeelden van de gevangenis bestudeerd worden. Navalny zit een celstraf van 30 dagen uit vanwege een verboden demonstratie. Hij lag afgelopen weekend in het ziekenhuis nadat hij ziek was geworden in de gevangenis.



Een Russisch staatsziekenhuis zei gisteren dat geen bewijs is gevonden dat Navalny is blootgesteld aan giftige stoffen. De arts van Navalny reageerde sceptisch op die bevinding. Anastasia Vasiljeva zei dat het ziekenhuis waarschijnlijk niet de middelen heeft om te testen op alle gifsoorten. Het zou ook onduidelijk zijn of die na een dag nog terug te vinden zijn in het bloed.