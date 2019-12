Russische oppositieleider Navalny alweer even opgepakt na huiszoekingen ADN

26 december 2019

11u37

Bron: Belga, ANP 0 De belangrijkste opposant van het Kremlin, Aleksej Navalni, is vandaag opgepakt na nieuwe huiszoekingen in de lokalen van zijn anti-corruptieorganisatie. Kort daarna kwam hij weer vrij, zo maakte zijn woordvoerster Kira Iarmytsj bekend.

“De ordediensten hebben Aleksej opgepakt en meegenomen. Hij heeft heeft geen verzet geboden”, twitterde zijn woordvoerdster. Even tevoren had de opposant een video verspreid waarin te zien is hoe de deur van zijn Fonds voor de strijd tegen de corruptie met een boor en een elektrische zaag werd geforceerd. Wat later zei Iarmytsj tegenover AFP: “Hij is vrij, hij zit niet meer vast”. Volgens Navalni hebben de huiszoekingen te maken met zijn weigering om een onderzoek te schrappen.



Navalny is al diverse keren opgepakt en zat verschillende gevangenisstraffen uit. De oppositieleider organiseert met regelmaat grote demonstraties tegen de volgens hem corrupte regering.

