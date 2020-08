Russische oppositieleider Navalny aangekomen in Duitsland voor behandeling TTR AW NLA HAA

22 augustus 2020

09u00

Bron: ANP, The Guardian, Belga, Reuters 26 Het vliegtuig met aan boord de Kremlincriticus Aleksej Navalny (44) is vandaag rond 8.45 uur geland in Duitsland. Dat heeft zijn woordvoerster Kira Jarmisj bevestigd. De opposant, die in coma ligt na een vermoedelijke vergiftiging, zal in de hoofdstad Berlijn verder onderzocht worden. Het leven van Navalny is niet langer onmiddellijk in gevaar, stelde de Russische arts Anatoli Kalinitchenko gisteren nog.



Navalny werd met een medisch vliegtuig naar Berlijn overgebracht vanuit de Siberische stad Omsk. Daar was hij in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij donderdag bewusteloos was geraakt aan boord van een ander vliegtuig. Volgens zijn woordvoerder was de thee die hij voorafgaand aan die vlucht had gedronken, vergiftigd. Maar de Russische artsen in Omsk zeiden dat er geen sporen van vergiftiging terug te vinden zijn.

Het toestel landde vanochtend op de luchthaven Tegel, in het noordwesten van Berlijn, zo was te zien op Flightradar24, een website die vliegbewegingen wereldwijd volgt. Navalny zou behandeld worden in het Charité-ziekenhuis in Berlijn.

Geen toestemming

Navalny’s medestanders, zijn echtgenote en meerdere westerse leiders eisten sinds gisteren dat de man wordt overgebracht naar het Charité-ziekenhuis in Berlijn, om daar behandeld te worden. De Russische artsen gaven aanvankelijk echter geen toestemming om Navalny te verplaatsen. Ze zeiden dat zijn toestand te slecht was om hem te vervoeren.

Gisterenavond kwam er dan toch groen licht. “De toestand van de patiënt is stabiel”, zo had dokter Anatali Kalinintsjenk verklaard.

Vliegtuig

De 44-jarige Russische opposant ligt in coma en aan beademingsapparatuur. Zijn woordvoerster Kira Jarmisj plaatste een foto op Twitter waarop te zien is hoe de patiënt liggend op een bed in het vliegtuig wordt getild. Ze meldt ook dat Julia, de vrouw van Navalny, bij hem is.

Jarmisj bedankte iedereen die heeft meegeholpen. “Heel erg bedankt voor alle steun. De strijd om het leven van Aleksej en diens gezondheid begint nu pas echt en er is nog heel veel te doen. In ieder geval is de eerste stap nu gezet”, zei de woordvoerster voor het vertrek van het vliegtuig.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 Кира Ярмыш(@ Kira_Yarmysh) link

Hoewel de woordvoerster van Navalny stelt dat de opposant werd vergiftigd, zeiden de Russische artsen in de Siberische stad Omsk, waar Navalny eerst verzorgd werd, dat er geen sporen van vergiftiging terug te vinden zijn.



Functionarissen in de regio meldden later dat er een chemische stof op zijn lichaam is aangetroffen. Het chemische middel zat op de handen en in het haar van Navalny, aldus regionale gezondheidsfunctionarissen volgens persbureau Reuters. Het is onduidelijk om welke stof het precies gaat.

Onderzoek

De Europese Commissie vroeg eerder dat snel onderzocht wordt hoe het komt dat Navalny in coma is beland. “We zijn erg bezorgd over de gezondheid van Aleksei Navalny na zijn vermoedelijke vergiftiging gisteren”, reageerde Nabila Massrali, een woordvoerster voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie. “We verwachten een spoedig, onafhankelijk en transparant onderzoek. In geval van een bevestiging moeten de verantwoordelijken rekenschap afleggen”, klonk het.

