Russische oppositieleider Navalny aan beterhand: “Ik weet weer waar een trap voor dient” KVDS

19 september 2020

12u26 0 De Russische oppositieleider Aleksei Navalny is langzaam aan het herstellen nadat hij vorige maand vergiftigd werd met het zenuwgas novichok. Op Instagram vertelt hij dat hij alles opnieuw moest leren: van praten en zijn smartphone bedienen tot de trap nemen.

Navalny beschrijft dat hij aanvankelijk zijn familie en kennissen niet herkende toen hij twee weken geleden wakker werd uit kunstmatige coma in het Duitse Charitéziekenhuis in Berlijn. Hij was niet meer bij kennis geweest sinds hij op 20 augustus onwel werd tijdens een vlucht van Siberië naar Moskou.

Praten

Hij wist ook niet meer hoe hij moest praten en schrijven, getuigt hij. “Elke ochtend kwam de dokter naar me toe met een bord en vroeg hij me om er iets op te schrijven. Dat dreef mij tot wanhoop. Want hoewel ik al begreep wat de dokter wilde, wist ik niet waar ik de woorden vandaan moest halen. Waar verschijnen ze in je hoofd? Waar vind je een woord en hoe zorg je ervoor dat het iets betekent? Dat was onbegrijpelijk voor me. Ik wist echter ook niet hoe ik mijn wanhoop moest uiten en daarom bleef ik maar gewoon stil.”





Eenvoudige dingen zoals water uitschenken of zijn telefoon bedienen werden een opgave. Maar intussen gaat het beter. De grootste problemen zijn intussen opgelost, klinkt het. “Nu ben ik een man wiens benen trillen als hij de trap oploopt. Maar ik weet wel weer dat het een trap is. En dat ik die op en af kan. Of ik een lift kan zoeken. Daarvoor had ik gewoon aan de trap gestaan en gestaard.”

Het is intussen een maand geleden dat Navalny onwel werd op weg naar Moskou. Laboratoria in Duitsland, Frankrijk en Zweden hebben vastgesteld dat de Kremlincriticus vergiftigd werd met een zenuwgas. Donderdag meldde zijn team nog dat het ontdekt had hoe het precies gebeurd was: via een flesje water op zijn hotelkamer, waarvan hij voor zijn vertrek gedronken had. Rusland ontkent iets met de vergiftiging te maken te hebben.

Lees ook: Wie vergiftigde Navalny en waarom? Zes scenario’s (+)