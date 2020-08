Russische oppositieleider mag dan toch naar Duitsland worden overgebracht TTR AW NLA HAA

21 augustus 2020

18u00

Bron: ANP, The Guardian, Belga, Reuters 26 Het ziekenhuis in Omsk waar de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny wordt behandeld, geeft dan toch toestemming om de man per vliegtuig naar Duitsland over te brengen. Dat heeft een arts van het ziekenhuis gezegd, meldt Reuters. Het leven van Navalny is niet langer onmiddellijk in gevaar, stelde de Russische dokter. Het transport zou in de komende uren al plaatsvinden.



Volgens de arts kan het ziekenhuis in Omsk assisteren bij het transport van de politicus naar de luchthaven. Hij voegde toe dat Navalny daar binnen enkele uren heen wordt gebracht. De arts zei ook dat de Kremlin-criticus in een kunstmatige coma ligt. Zijn toestand is “stabieler”, klonk het. En ook: “zijn leven is niet langer onmiddellijk in gevaar”.

De artsen van het ziekenhuis in Siberië hadden eerder juist gezegd dat Navalny’s toestand te slecht was om hem te vervoeren. De hoofdarts voegde daar later aan toe dat de leider van de liberale oppositie pas vervoerd kon worden als zijn toestand stabiel was. Een team Duitse artsen dat door een Duitse organisatie naar Rusland was gevlogen om zich over Navalny te ontfermen, stelde juist dat de Rus wel in staat was om vervoerd te worden.

Berlijn

Navalny’s medestanders, zijn echtgenote en meerdere westerse leiders willen dat de man wordt overgebracht naar het Charité-ziekenhuis in Berlijn, om daar behandeld te worden. Zijn vrouw had daartoe vandaag een brief aan de Russische president Vladimir Poetin geschreven. De autoriteiten zeiden dat de beslissing of Navalny vervoerd kon worden in de handen van de behandelende artsen lag.

Navalny raakte gisteren bewusteloos tijdens een vlucht van Siberië naar Moskou. Er moest een noodlanding worden gemaakt in Omsk. Beelden van de Rus die onwel raakte tijdens de vlucht gingen de wereld rond.

Volgens de woordvoerster van Navalny was de thee vergiftigd die hij voorafgaand aan de vlucht dronk. Verwanten van de oppositiepoliticus vreesden dat hij in Rusland werd gehouden om de ware toedracht van zijn slechte gezondheidstoestand toe te dekken. De Russische artsen in het ziekenhuis van Omsk verklaarden dat Navalny in een coma viel door een stofwisselingskwaal, aldus het persbureau TASS.

Chemische stof

Functionarissen in de Siberische regio waar de oppositieleider wordt gehospitaliseerd, zeiden echter dat er een chemische stof op zijn lichaam is aangetroffen. Het chemische middel zat op de handen en in het haar van Navalny, aldus regionale gezondheidsfunctionarissen volgens persbureau Reuters. Het is onduidelijk om welke stof het precies gaat.

De Europese Commissie vroeg eerder vandaag dat snel onderzocht wordt hoe het komt dat Navalny in coma is beland. “We zijn erg bezorgd over de gezondheid van Aleksei Navalny na zijn vermoedelijke vergiftiging gisteren”, reageerde Nabila Massrali, een woordvoerster voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie. “We verwachten een spoedig, onafhankelijk en transparant onderzoek. In geval van een bevestiging moeten de verantwoordelijken rekenschap afleggen”, klonk het.

Ze riep Rusland daarnaast op om Navalny naar het buitenland te laten overbrengen voor verzorging. De entourage van de oppositieleider klopte naar eigen zeggen bij het Europees Hof van Justitie aan om te bewerkstelligen dat Rusland dat transport toelaat.

