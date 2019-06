Russische oppositieleider gearresteerd tijdens steunbetuiging voor vrijgelaten journalist FVI

12 juni 2019

12u18

Bron: ANP 1 De politie in Moskou heeft zeker 57 sympathisanten gearresteerd van de gisteren onverwachts vrijgelaten onderzoeksjournalist Ivan Goloenov. De actievoerders waren de straat op gegaan om te eisen dat de politiemensen die bij de arrestatie van de journalist betrokken waren, worden vervolgd. Onder de arrestanten is ook oppositieleider Alexej Navalni.

De 36-jarige journalist Goloenov, die werkt voor een onafhankelijke nieuwssite, werd afgelopen donderdag opgepakt op verdenking van drugssmokkel. Dinsdag werd zijn huisarrest onverwachts opgeheven. Minister van Binnenlandse Zaken Vladimir Kolokoltsjev verklaarde dat de zaak werd afgeblazen omdat er geen bewijs was dat de journalist iets verkeerd had gedaan. Hij kondigde aan dat er in het Moskouse politiekorps koppen zouden gaan rollen naar aanleiding van de zaak.

Ondanks waarschuwingen van de autoriteiten dat de demonstratie vandaag illegaal zou zijn, gingen actievoerders toch de straat op in de Russische hoofdstad. In het centrum van Moskou kwamen bijna duizend mensen bijeen en in Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland, enkele honderden om te protesteren tegen de politie-acties in deze zaak, die een vrijwel ongekende mobilisatie van maatschappelijk middenveld veroorzaakte.

De arrestatie van oppositieleider Navalny werd door zijn woordvoerster op Twitter bevestigd. Op beelden is te zien hoe Ruslands bekendste oppositieleider woensdag door agenten in een politiebus wordt getrokken.