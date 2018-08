Russische opposant Navalny krijgt 30 dagen cel

27 augustus 2018

De belangrijkste Kremlincriticus Aleksej Navalny krijgt 30 dagen cel omdat hij in januari van dit jaar een niet-toegelaten manifestatie had georganiseerd. Een rechtbank in Moskou heeft hem daar vandaag toe veroordeeld.