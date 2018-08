Russische opposant Navalni voor zijn woning opgepakt TT

25 augustus 2018

15u43

Bron: Belga 0 De belangrijkste opposant van het Kremlin, Aleksej Navalni, is zaterdag om onbekende redenen voor zijn woning opgepakt, zo heeft zijn woordvoerster Kira Jarmoetsj getweet.

"Navalni is twee uur geleden voor zijn woning opgepakt. Hij bevindt zich nu op het politiebureau van Danilovski" (in Moskou), luidde het kort na middag. "Zij (de autoriteiten) hebben niet gezegd waarom hij is gearresteerd. Zij hebben zijn telefoon afgenomen."

De 43-jarige opposant is in het voorbije jaar al meerdere keren opgepakt en tot celstraffen van meerdere dagen veroordeeld. Tienduizenden mensen, in het bijzonder scholieren en studenten, zijn ingegaan op zijn oproepen tot protest tegen corruptie. Daarbij zijn telkens honderden demonstranten opgepakt.