Russische onderzoeksjournalist overleden na val van balkon

16 april 2018

01u30

Bron: AD 1 Een Russische onderzoeksjournalist die onder andere schreef over de dood van Russische huursoldaten in Syrië, is overleden na een val van het balkon van zijn appartement.

De nieuwssite Novy Den meldt dat zijn verslaggever Maxim Borodin zondag in een ziekenhuis is overleden aan de gevolgen van de val afgelopen donderdag. De 31-jarige Borodin woonde op de vijfde verdieping van een appartementencomplex in Jekaterinenburg.



De oorzaak van de val is onduidelijk. Volgens de autoriteiten heeft hij zelfmoord gepleegd. Russische media berichten dat de politie heeft verklaard dat het appartement van de binnenkant was afgesloten. Maar zijn collega's en vrienden geloven die officiële lezing niet.



Zo trekt hoofdredacteur Polina Rumjantsjeva van de nieuwssite Novy Den, waarvoor Borodin over corruptie en misdaad schreef, de zelfmoord in twijfel. Ook Reporters Without Borders twitterde zondag dat de omstandigheden verdacht waren en dat ze een diepgaand, onafhankelijk onderzoek eiste.

#Russia|n journalist Maxim Borodin died today in Ekaterinburg after "falling" out from 5th floor in suspicious circumstances. https://t.co/cAJDErIZGU



He covered several sensitive issues in recent months.



We call for a thorough, impartial investigation into professional motive. pic.twitter.com/kklW5rFqE6 RSF_EECA(@ RSF_EECA) link

Ordetroepen

Een vriend van Borodin zegt dat hij woensdagochtend door hem werd gebeld en dat hij vertelde dat zijn woning was omsingeld door ordetroepen, met gemaskerde manschappen in camouflagekleding. Borodin dacht dat ze huiszoeking bij hem kwamen doen en vroeg zijn vriend een advocaat te regelen.

Later belde hij terug en zei dat het loos alarm was en dat hij had begrepen dat het om een oefening ging. Vervolgens hoorde de vriend niets meer tot het bericht kwam dat Borodin naar de spoedeisende hulp was gebracht met zware verwondingen.

Huurlingen

Borodin schreef in maart over de lichamen van huurlingen die in een plattelandsdorp werden afgeleverd. Duizenden Russische huurlingen zijn naar verluidt naar Syrië gestuurd via een onderneming die vermoedelijk door de Rus Jevgeni Prigozhin wordt gefinancierd.

Prigozhin werd in februari door de VS aangeklaagd, omdat hij een 'trollenfabriek' zou hebben gefinancierd, om zo invloed uit te oefenen op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

