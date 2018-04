Russische minister: "Vergiftiging Skripal leidt aandacht af van problematische brexit" KVE

02 april 2018

14u19

Bron: Belga 4 De vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in Groot-Brittannië kan in de kaart gespeeld hebben van Londen om zo de aandacht af te leiden van de brexit. Dat zegt althans de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

"De vergiftiging kan wel eens in belang geweest zijn van de Britse regering, die in een oncomfortabele positie verzeild geraakt was omdat ze de beloftes aan de kiezer over de brexit niet kon nakomen", zo zei Lavrov tijdens een persconferentie in Moskou.

De Russische minister verwijt Londen en Washington alle fatsoensnormen te schenden. "Groot-Brittannië en de VS, en alle landen die hen blindelings volgen, hebben elk fatsoen verloren'' in de kwestie Skripal. Ze bedienen zich volgens Lavrov van grove leugens en manipulatie.

Zelfs in de Koude Oorlog waren er nog ongeschreven fatsoensregels, waar iedereen zich aan hield, maar Londen en Washington deinzen nu nergens meer voor terug, klaagde Lavrov.

Moskou ontkent iets te maken te hebben met de vergiftiging van Skripal. Volgens Lavrov had Rusland geen baat bij wat er gebeurd is, "op de vooravond van de verkiezingen en de wereldbeker voetbal".

De minister bekritiseerde ook de beslissing van bijna dertig westerse landen om meer dan 140 Russische diplomaten hun land uit te zetten. "Er is geen bewijs, maar men neemt wraak op de diplomaten". Een beslissing die trouwens niet zonder gevolgen bleef: Rusland zette intussen ook al 121 buitenlandse diplomaten het land uit.