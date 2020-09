Russische minister van Buitenlandse Zaken voor het eerst in acht jaar in Syrië HR

07 september 2020

13u10

Bron: Belga 0 Buitenland De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is maandag in de Syrische hoofdstad Damascus aangekomen voor gesprekken met leden van de Syrische regering. Het is zijn eerste bezoek aan Damascus in acht jaar.

Zondagavond was ook al vicepremier Joeri Borisov in de stad aangekomen. Dat meldt de Syrische televisie. De Russische delegatie zal praten over politieke, economische en militaire kwesties. Maandagnamiddag volgt een persconferentie met de Syrische minister van Buitenlandse Zaken Walid al-Moallem.



Moskou is één van de belangrijkste bondgenoten van de Syrische president Bashar al-Assad sinds het conflict in Syrië in 2011 startte.