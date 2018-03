Russische minister: "Rusland is niet schuldig aan vergiftiging ex-spion" ep

13 maart 2018

12u08

Bron: Belga/ANP 0 "Rusland is niet schuldig" aan de vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov verklaard aan het nieuwsagentschap Interfax.

Lavrov stelt ook dat Moskou bereid is om mee te werken aan het Britse onderzoek "als Groot-Brittannië zijn internationale verplichtingen nakomt". Rusland wil namelijk toegang kunnen krijgen tot het onderzoek en tot de stalen van het gebruikte gas. Dat moet Moskou toelaten om een eigen analyse uit te voeren.

Londen heeft die aanvraag tot nu toe afgewezen. Maar volgens Lavrov voorzien de regels van de OPCW, de organisatie die toeziet op het gebruik van chemische wapens, dat een land dat wordt beschuldigd zijn eigen analyse mag uitvoeren.

Militaire kwaliteit

De Russische ontkenning komt er een dag nadat de Britse eerste minister Theresa May had verklaard dat Rusland "hoogstwaarschijnlijk" verantwoordelijk is voor de aanslag met gifgas die plaatsvond op Britse bodem. May baseerde zich daarvoor op het feit dat het gebruikte zenuwgas "van militaire kwaliteit" was en dat het gas "door Rusland is ontwikkeld".

Het Verenigd Koninkrijk had Rusland tot vanavond de tijd gegeven om de OPCW tekst en uitleg te bezorgen. "We hebben al verklaard dat dit alles quatsch is", luidt de reactie van Lavrov daarop. "We hebben hier niets mee te maken."

Rusland zegt dat het de Britse ambassadeur in Moskou naar aanleiding van de beschuldigingen op het matje zal roepen.

Sergej en Joelia Skripal werden op zondag 4 maart in Salisbury het slachtoffer van een aanval met zenuwgif. De twee liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De OPCW heeft dinsdag verklaard "extreem verontrust" te zijn "dat chemische substanties nog altijd ingezet worden om mensen te schaden".