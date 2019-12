Russische miljardair overleden “nadat hij van de weg werd gemaaid” KVE

05 december 2019

23u05

Bron: The Independent, The Telegraph 0 Dmitry Obretetsky kwam om toen hij met zijn hond aan het wandelen was en vervolgens werd aangereden in het Engelse graafschap Surrey. Een vriend van de Russische oligarch vermoedt dat de man opzettelijk werd aangereden.

Het ‘ongeval’ gebeurde op 25 november in de late namiddag. De politie verklaarde dat bij de botsing in Oxshott drie voertuigen en een voetganger waren betrokken. De hond was op slag dood. Dmitry Obretetsky overleed afgelopen zaterdag aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

De omstandigheden van de botsing zijn nog onduidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Er werd op de dag van het ongeval met alle betrokkenen gesproken, maar er zijn vooralsnog geen arrestaties verricht.

Een vriend, Pavel Borovkov, stelt zich vragen over de ware toedracht. Hij verklaarde tegenover de Russische pers: “Dmitry woonde al acht jaar in Londen. Hij verhuisde naar daar met zijn zoon, die 22 jaar oud is. Hij hield zich bezig met de verkoop van vastgoed. Hij kwam geregeld naar Rusland voor zaken”. En hij vervolgde: “Weet je, mensen rijden over het algemeen zeer voorzichtig in Londen, ik sluit niet uit dat dit opzettelijk is gebeurd”.

Zijn beschuldiging volgt op een lange reeks van mysterieuze sterfgevallen van prominente Russen in het Verenigd Koninkrijk, waaronder de dood van Boris Berezovsky, een criticus van Vladimir Poetin, in 2013.

Voorlopig is er nog geen bewijs dat het over een verdacht overlijden zou gaan. Maar het onderzoek is nog in volle gang. De politie heeft een oproep gedaan naar getuigen om zich te melden.