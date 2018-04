Russische miljardair moet superjacht van 400 miljoen euro afstaan aan ex-vrouw Redactie

19 april 2018

21u32

Bron: AD.nl 0 Slecht nieuws voor de Russische miljardair Farchad Achmedov: hij moet afstand doen van zijn megajacht Luna. Een Britse rechtbank besloot dat de man het 115 meter lange vaartuig moet overdragen aan zijn ex-vrouw Tatjana Achmedova.

Het superjacht ligt momenteel voor anker in Dubai en is op papier geen eigendom van Achmedov. Hij heeft het vaartuig verkocht aan een bedrijf in Panama. De rechter zag dat als een truc om het vaartuig uit handen te houden van zijn voormalige echtgenote. Zij stelde dat Achmedov na de scheiding heeft nagelaten haar 520 miljoen euro te betalen waar ze volgens een eerdere uitspraak recht op heeft.

De miljardair kocht de Luna enkele jaren geleden van oligarch en eigenaar van voetbalclub Chelsea Roman Abramovitsj. Het vaartuig beschikt naar verluidt onder meer over een mini-onderzeeboot, een antiraketsysteem en twee landingsplaatsen voor helikopters en herbergt vijftig bemanningsleden. Het megajacht is volgens de uitspraak bijna 400 miljoen euro waard.

Internationale relaties

Achmedov zelf zegt dat hij zijn vrouw altijd onderhouden heeft nadat hun huwelijk werd ontbonden in Rusland. Hij hekelt dan ook het feit dat de advocaten de scheidingspapieren hebben ingevuld in Londen om zo naar een Britse rechtbank te kunnen stappen.

Daarnaast wijt hij zijn verlies in de rechtszaak aan de slechte relatie tussen Rusland en Groot-Brittannië. "Het is geen toeval dat dit gebeurt op het moment dat Boris Johnson (Britse minister van Buitenlandse Zaken, red.) zegt de eigendommen van welvarende Russen af te willen pakken," zegt Achmedov tegenover persbureau Bloomberg.

