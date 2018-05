Russische militairen gedood bij gevechten in Syrië bvb

27 mei 2018

14u13

Bron: Belga 0 Bij gevechten in de Syrische provincie Deir as-Saur zijn volgens Defensie in Moskou minstens vier Russische soldaten gedood en drie anderen gewond. Strijders van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) hadden een stelling van het Syrische leger aangevallen, waar zich ook Russische militaire instructeurs bevonden, aldus Moskou.

Twee Russen sneuvelden ter plekke, twee anderen bezweken later aan hun verwondingen in een militair ziekenhuis. Het gevecht duurde een uur, meer dan 40 jihadisten werden gedood, klinkt het. Volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) werden 9 Russen en 26 soldaten van de regeringstroepen gedood.

Rusland is een beschermende mogendheid van Syrië. Sinds september 2015 steunt Moskou de Syrische regeringstroepen met luchtaanvallen. Ook Russische militaire instructeurs worden ingezet. Rusland beschikt in Syrië over een luchtmachtbasis en een marinehaven.

Sinds het begin van de Russische interventie zijn volgens het persbureau TASS 43 Russische soldaten in de strijd gesneuveld. Daarbij komen nog eens bijna 50 manschappen die bij vliegtuigcrashes om het leven zijn gekomen.