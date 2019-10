Russische militair schiet acht collega's dood LH

25 oktober 2019

14u20

Bron: ANP, Reuters 0 Een Russische militair heeft acht collega’s doodgeschoten op een militaire basis in het oosten van het land. Twee anderen raakten gewond. De militair werd opgepakt.

De dader was volgens de eerste berichten een dienstplichtige. Het is nog onduidelijk waarom hij het vuur opende op de andere militairen. Volgens het Russische ministerie had hij een ‘zenuwinzinking’.



Het Russische ministerie van Defensie heeft de acht doden bevestigd, meldt het Russische persbureau Interfax.