Russische militair schiet acht collega's dood in Zuid-Siberië LH

25 oktober 2019

14u20

Bron: ANP, Reuters, Belga 2 Een Russische militair heeft acht collega’s doodgeschoten op een militaire basis in Zuid-Siberië. Twee anderen raakten gewond. De schutter is opgepakt.

De schietpartij deed zich voor in de regio Transbaikalië, nabij de zuidoost-grens van het land met Mongolië en China.



De dader was volgens de eerste berichten een dienstplichtige. De man zou persoonlijke problemen gehad hebben en een zenuwinzinking gehad hebben, alvorens hij op zijn collega’s begon te schieten. De schietpartij had plaats tijdens de wisseling van de wacht.

Het Russische ministerie van Defensie heeft de acht doden bevestigd, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee gewonden worden in een militair ziekenhuis behandeld. Zij verkeren niet in levensgevaar.