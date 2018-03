Russische media: "Poetins animaties van nieuwe supersonische raketten dateren uit 2007" ep

02 maart 2018

12u31

Bron: ANP 3 De animaties van nieuwe nucleaire wapens die president Vladimir Poetin vandaag gebruikte om zijn militaristische toespraak te illustreren, zijn minstens een decennium oud, zeggen Russische media.

Poetin hield gisteren zijn jaarlijkse toespraak voor parlementariërs, voorafgaand aan de presidentsverkiezingen op 18 maart. Hij gebruikte de gelegenheid om een ​​reeks nieuwe kernwapens aan te kondigen waarvan hij beweerde dat ze ieder doel in de wereld kunnen bereiken, zonder onderschept te worden.

Een van de animaties op een groot scherm toonde een reeks kernkoppen die naar het leek de Amerikaanse kust aanvielen. Sommige media wezen er meteen op dat de beelden die op het gigantische scherm tijdens Poetins speech werden getoond, zijn ontleend aan een documentaire met de titel 'Satan' die in 2007 op de Russische staatszender Channel One werd uitgezonden, meldde The Moscow Times.

"In het origineel raakten de kernkoppen het doelwit, maar dit moment werd niet getoond in de video tijdens de speech'', zei nieuwswebsite Republic.ru. Dezelfde animatie van de Intercontinental Ballistic Missile (ICBM), genaamd de Sarmat, werd opnieuw gebruikt in een Channel One-uitzending in 2011, volgens nieuwssite Newsru.com.

De Russische oppositieleider Alexej Navalni, die is uitgesloten van de verkiezingen vanwege een veroordeling, spotte op Twitter over de reeks videodemonstraties als "tekenfilms''.

