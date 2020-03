Russische media bestoken West-Europa met “desinformatiecampagne” over coronavirus YV

18 maart 2020

10u51

Bron: Reuters 0 Volgens een document van de Europese Unie dat persbureau Reuters kon inzien, zouden Russische media een “aanzienlijke desinformatiecampagne” tegen het Westen hebben opgezet. Het doel daarvan is om de impact van het coronavirus te verergeren en om paniek en wantrouwen te zaaien onder burgers.

In het interne document waarschuwt de EU voor de pogingen van Rusland. “Een aanzienlijke desinformatiecampagne door Russische staatsmedia en pro-Kremlinzenders met betrekking tot Covid-19 is aan de gang.”

“Het doel daarvan is om de volksgezondheidscrisis in westerse landen te verergeren”, gaat het document verder. “Dat staat in lijn met de strategie van het Kremlin om de Europese samenlevingen te ondermijnen.”

Het document zou opgemaakt zijn door de European External Action Service van de Europese Unie op 16 maart.