Russische mannen mogen Oekraïne niet meer binnen SVM

30 november 2018

09u13

Bron: Belga 0 Russische mannen mogen Oekraïne niet meer binnen. Dat meldt de Oekraïense grenswacht. Het verbod geldt voor mannen tussen 16 en 60 jaar oud.

"De controlemaatregelen aan checkpoints zijn opgevoerd. Vanaf vandaag hebben buitenlanders -in de eerste plaats Russen- een beperktere toegang tot Oekraïne. Russische mannen van 16 tot 60 jaar mogen Oekraïne niet meer binnen”, aldus Pjotr Tsigikal, het hoofd van de Oekraïense grenswacht.

In Oekraïne is de staat van beleg van kracht naar aanleiding van een incident in de Zee van Azov. De Russische grensbewaking nam drie Oekraïense schepen in beslag die via de Straat van Kertsj de Zee van Azov waren binnengevaren. De bemanningen werden meegenomen.

Die 24 zeelieden zijn intussen naar een gevangenis in Moskou overgebracht. Als ze schuldig bevonden worden, riskeren ze tot zes jaar cel.

