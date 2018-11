Russische mannen mogen Oekraïne niet meer binnen, Oekraïne daagt Rusland voor Europees hof SVM TTR

30 november 2018

15u00

Bron: Belga, anp 10 Russische mannen mogen Oekraïne niet meer binnen. Dat meldt de Oekraïense grenswacht. Het verbod geldt voor mannen tussen 16 en 60 jaar oud. Oekraïne heeft ook een klacht tegen Rusland ingediend bij het Europese hof voor de Rechten van de Mens naar aanleiding van het optreden van de Russische kustwacht tegen Oekraïense schepen in de straat van Kertsj.

"De controlemaatregelen aan checkpoints zijn opgevoerd. Vanaf vandaag hebben buitenlanders -in de eerste plaats Russen- een beperktere toegang tot Oekraïne. Russische mannen van 16 tot 60 jaar mogen Oekraïne niet meer binnen”, aldus Pjotr Tsigikal, het hoofd van de Oekraïense grenswacht. Ingeval er sprake is van een situatie van “humanitaire aard”, zoals bijvoorbeeld een begrafenis, kan er een uitzondering komen.



Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het “irrationeel” de Oekraïense maatregel op een zelfde manier te beantwoorden, aldus het staatspersbureau Sputnik News.

Incident

In Oekraïne is de staat van beleg van kracht naar aanleiding van een incident in de Zee van Azov. De Russische grensbewaking nam drie Oekraïense schepen in beslag die via de Straat van Kertsj de Zee van Azov waren binnengevaren. De bemanningen werden meegenomen.



Die 24 zeelieden zijn intussen naar een gevangenis in Moskou overgebracht. Als ze schuldig bevonden worden, riskeren ze tot zes jaar cel. In een vraaggesprek met de Duitse krant ‘Die Welt’ riep de Oekraïense premier Vladimir Groisman op om Russische schepen aan de ketting te leggen. (Lees hieronder verder.)

500 miljoen euro

De Europese Commissie stelt 500 miljoen euro beschikbaar aan Oekraïne om economische stabiliteit en structurele hervormingen in het land te bevorderen. Volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovskis heeft het land behoefte aan “een blijk van solidariteit van zijn Internationale partners” op een “cruciaal moment dat Oekraïne geconfronteerd wordt met nieuwe Russische agressie”.

De EU heeft met dit half miljard erbij sinds de crisis in 2014 al 3,3 miljard euro in zogenoemde macro-financiële bijstandsprogramma’s gestoken die meer welvaart en stabiliteit moeten brengen. De uitbetalingen zijn gekoppeld aan allerlei voorwaarden. Zo moet de strijd tegen corruptie worden opgevoerd.

Daarnaast dreigt de EU met meer sancties tegen Rusland en de Amerikaanse president Trump zegde een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Poetin af. De G7, de groep van zeven westerse toonaangevende economieën, heeft in een verklaring vrijdag het optreden van Rusland in de zeestraat veroordeeld.