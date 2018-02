Russische man zit dagenlang vast in bos met wolven tijdens vrieskou, maar kan op verrassende wijze overleven TTR

Bron: The Daily Mail 2 Vijf dagen lang ontbrak elk spoor van de Russische Andrey Anufriev, een houthakker uit de buurt van Snezhinsk. Zijn collega's waren doodongerust toen hij wel erg lang wegbleef tijdens zijn pauze en beslisten de politie op de hoogte te brengen van zijn verdwijning. De speurders vreesden het ergste, maar tijdens een zoekactie werd de dertiger uiteindelijk toch levend teruggevonden.

Andrey Anufriev doet zijn job als houthakker met veel passie, maar af en toe moet er ook plaats zijn voor ontspanning vindt hij. Om even uit te rusten van al dat harde werk stak de Russische Andrey tijdens zijn pauze een sigaret op en maakte een wandeling in het bos. Toen de houthakker steeds verder het bos inliep om de prachtige natuur te bewonderen, raakte hij echter van het pad af. Hoe hard hij ook probeerde, hij kon de weg naar zijn werkplaats niet meer terugvinden. De sneeuw zorgde er immers voor dat hij compleet gedesoriënteerd was.

Het werd stilaan donker en Andrey besefte al snel in welke verontrustende situatie hij was terechtgekomen. Zonder smartphone op zak kon hij zijn collega's of familie onmogelijk inlichten. Hij kon enkel hopen dat ze hem snel zouden vinden. Wanneer zijn collega's na een mislukte zoekactie de politie verwittigden, bedacht Andrey intussen hoe hij bij temperaturen van minder dan dertig graden en een bos vol wolven kon overleven.

Wie in nood verkeert, wordt bijzonder inventief. Dat ondervond ook Andrey die op een slim idee kwam. "Ik had een aansteker op zak", vertelt de houthakker. Die aansteker betekende zijn ultieme reddingsmiddel om wolven op afstand te houden. Daarnaast at de man sneeuw om in leven te blijven. "Ik kauwde ook op naalden van een dennenboom om mijn honger te stillen", klinkt het bij Andrey die nu vooral opgelucht is dat hij zijn 5-jarig dochtertje Milana opnieuw in de armen kan sluiten.

Volgens de hulpdiensten die de onderkoelde Andrey onmiddellijk naar het ziekenhuis overbrachten, mag de man van geluk spreken dat hij na vijf dagen in ijskoude temperaturen nog in leven is. "Wanneer iemand geen kou meer voelt, kan hij in minder dan een uur sterven", aldus de artsen. Andrey heeft zijn lesje wel geleerd en zal voortaan extra opletten als hij nog eens een wandeling in het bos maakt tijdens zijn pauze.